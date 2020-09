Mit dem FAC kommen die Fans ins Tivoli-Stadion zurück

Innsbruck – Nach über einem halben Jahr darf der FC Wacker Innsbruck am Freitag (18.30 Uhr) im ersten Zweitliga-Heimspiel der neuen Saison wieder Zuschauer im Tivoli-Stadion empfangen. Das war zuletzt am 7. März der Fall, als die Schwarzgrünen vor 1418 Fans einen 1:0-Sieg über den FAC feiern konnte. Der Gegner bleibt am Freitag derselbe, die genaue Kulisse – gut 500 Dauerkarten gingen schon über den Tisch – ist noch offen. Lukas Hupfauf freut sich bereits: „Auch wenn die Nord, wie wir sie kennen, leer bleibt, freuen wir uns extrem auf die Rückkehr der Fans.“