Corona-Ampel auf Orange: Innsbrucker Herbstmesse abgesagt

Innsbruck – Wie TT.com in Erfahrung bringen konnte, wurde die diesjährige und vor kurzem angekündigte Innsbrucker Herbstmesse „light“ und der Fachbereich Gastronomie und Hotellerie am Donnerstag abgesagt.

"In den letzten Tagen hat sich – zu unserem großen Bedauern – die weitere Entwicklung der Covid-19-Krise noch einmal in einem Ausmaß und einer Dynamik verändert, die nicht abzusehen waren", erklärte die Congress Messe Innsbruck (CMI) in einem Schreiben an die Aussteller. Nachdem die Corona-Ampel für Innsbruck von Gelb auf Orange gestuft wurde, sei es noch nicht abzusehen, wie sich die Situation weiter entwickeln würde.