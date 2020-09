Quantas bietet siebenstündigen Australien-Rundflug nach Nirgendwo

Sydney – Die australische Airline Quantas will mit einem kuriosen Rundflug Gäste zurückgewinnen. Eine Boeing 787-9 Dreamliner werde am 10. Oktober in Sydney starten und dann relativ niedrig über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes fliegen, um ohne Zwischenlandung sieben Stunden später wieder in Sydney zu landen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Great Southern Land scenice flight“, heißt die Initiative, bei der unter anderem Urlaubsparadiese wie das Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay und der Hafen von Sydney überflogen werden.