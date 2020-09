Aufruf der Polizei: "Neugieriger" 84-Jähriger aus Wohnheim in Hall abgängig

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wäre der 84-Jährige sehr "neugierig" und sei im Wohnheim immer wieder in offenstehende Räume (Müllräume, Garagen, Keller etc.) gegangen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann irgendwo im Bereich Hall in Tirol in einen solchen Raum begeben hat und dort möglicherweise gestürzt ist oder einen medizinischen Notfall erlitten hat.