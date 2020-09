Auch Biden mahnt Johnson: Nordirland-Abkommen nicht opfern

Das Vereinigte Königreich ist Ende Jänner aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt aber noch eine Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen etwa im Bereich Handel geklärt werden sollen. Gelingt keine Einigung, droht ein ungeregelter Abschied. Die Regierung in London hat bereits einen Handelsvertrag mit Japan abgeschlossen und strebt auch ein Abkommen mit den USA an. Auf die Kritik Bidens reagierte ein Vertreter der britischen Regierung gelassen: Gesundheitsstaatssekretär Edward Argar sagt, er glaube nicht, dass das Karfreitagsabkommen in Gefahr sei. (APA, Reuters)