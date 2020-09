Innviertler KTM-Motorradwerk sucht dringend 200 Mitarbeiter

Mattighofen – Die KTM-Motorradproduktion in Mattighofen (Bezirk Braunau) sucht dringend 200 neue Mitarbeiter, durch Corona sei die Nachfrage nach motorisierten Zweirädern explodiert, meinte KTM-Chef Stefan Pierer in den "SN" (Donnerstagsausgabe). Man habe "weltweit hohe zweistellige Zuwächse gegenüber dem Vorjahr". Schon jetzt würden in Mattighofen mit 3700 Mitarbeitern um 150 mehr als vor Corona beschäftigt.