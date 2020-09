EZB erlaubt Banken vorübergehend höhere Verschuldungsquote

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) kommt Banken in der Coronakrise weiter entgegen. Bei der Verschuldungsquote ("Leverage Ratio") gilt für die Institute im Euroraum vorübergehend eine Ausnahmeregelung: Die Banken dürfen bei der Berechnung der Quote bestimmte Vermögenswerte wie Einlagen bei der Zentralbank ausnehmen. Das ermöglich ihnen eine höhere Quote.