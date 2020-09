Hotel Europa: Konkurs über Betreibergesellschaft eröffnet

Konferenzräume, das Restaurant „Europa Stüberl“ und die Bar „Europa“ dazu. Laut Kreditschutzverband 1870 betragen die Passiva rund 3,3 Millionen Euro, bei rund 2,9 Millionen Euro Aktiva. Der Schuldner gab als Insolvenzursache hauptsächlich die Corona-Pandemie und deren massive Folgen für die Stadthotellerie an. Im Februar dieses Jahres trat im Grand Hotel Europa der erste Covid-19-Fall Österreichs auf, das Haus wurde vorübergehend geschlossen. Wenig später kam der Lockdown. „Das Unternehmen verweist darauf, dass die Buchungslage weiterhin prekär ist und es daher nicht kostendeckend arbeiten kann“, so der Gläubigerschutzverband.

Doch schon zuvor war das einst „beste Haus am Platz“ ein Problemfall. Im März 2019 verlor es den fünften Stern. Laut vida-Sekretär Emanuel Straka haben aktuell 33 Mitarbeiter eine Wiedereinstellungszusage. Kuriosum am Rande: Ein Mitarbeiter ist noch angestellt. Er hatte die Vereinbarung nicht unterschrieben. „Wir prüfen derzeit die rechtlichen Auswirkungen des Konkursverfahrens hinsichtlich der Wiedereinstellungszusage“, so Straka. Die Verpächterin, die PIMM Hotel Europa Tyrol Besitzgesellschaft m.b.H., die auch Gesellschafterin der Delta ist, sei nicht insolvent, wurde indes betont.