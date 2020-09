Neue Lufthansa-Plattform bringt neue Billigjobs, Gewerkschaft wütend

Der Präsident der deutschen Pilotenvereinigung Cockpit, Markus Wahl, kritisierte das aus seiner Sicht "unglückliche und fragwürdige Timing" des Projekts in der Corona-Krise. Es stelle sich die Frage, ob die Lufthansa mitten in der größten Krise seit dem 11. September so viel Geld in die Hand nehmen müsse, um den ohnehin schon angeschlagenen Carriern Condor und TUI Konkurrenz im Touristikgeschäft zu machen.