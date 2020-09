Dänisches Bettenlager wird in Österreich ab Oktober zu Jysk

Wien – Das Dänische Bettenlager übernimmt in Österreich ab Oktober den Namen seines Mutterkonzerns Jysk. Künftig gibt es auch mehr Produkte im skandinavischen Design und die hierzulande 87 Filialen werden schrittweise modernisiert. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll die Zahl der Standorte auf 120 steigen.

Der Jysk-Firmenchef will in Österreich im Online-Bereich kräftig wachsen. In anderen Ländern verkaufe man bereits 25 Prozent der Matratzen online. Von digitalen Mitbewerbern wie Bett1 will sich Jysk mit Kundenservice in den Filialen und online sowie mit mehr Auswahl und schneller Verfügbarkeit abheben. Der Matratzenmarkt ist stark umkämpft. Die gehypte Online-Matratzenfirma Casper aus den USA musste im Juni wegen roter Zahlen ihr Geschäft in Europa einstellen.