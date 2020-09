Elf Jahre Haft für 22-Jährigen wegen Vergewaltigung in St. Pölten

St. Pölten – Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten wegen Vergewaltigung zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er soll sich im Oktober und Dezember 2019 in der Landeshauptstadt an zwei Frauen vergangen haben, in zwei weiteren Fällen soll er aufgrund heftiger Gegenwehr der Opfer beim Versuch geblieben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.