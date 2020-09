Alle Lehrer in Quarantäne: Kinder an Haller Volksschule mussten nach Hause

Hall – Vom vorübergehenden, coronabedingten Ausfall des Lehrpersonals waren an der Volksschule Schönegg in Hall am Donnerstag ca. 180 Kinder betroffen.

Entsprechend viele Eltern mussten ihre Arbeitsplätze verlassen, nachdem die Kinder heimgeschickt wurden. Sie habe sich deshalb umgehend mit der Bildungsdirektion in Verbindung gesetzt, berichtet die Haller Bürgermeisterin Eva Posch, und darum gebeten, so rasch wie möglich Ersatzkräfte nach Hall zu schicken.

Am Nachmittag haben sie vom Land Tirol dann erfreulicherweise die Bestätigung erhalten, dass insgesamt neun Lehrerinnen und Lehrer für den Ersatzunterricht an der VS Schönegg bereitgestellt werden – damit ist dort bereits am Freitag wieder Präsenzunterricht möglich.