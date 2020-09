Einbrecher stiegen bei Vereinen und Geschäft in Mieming ein

Mieming – Rund um den Sportplatz in Mieming kam es in der Nacht auf Donnerstag zu drei Einbrüchen. Laut Polizei wurden Fenster und Türen eines Geschäfts und von zwei Vereinsräumlichkeiten aufgebrochen. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räume. Am Ende erbeuteten sie Bargeld im dreistelligen Eurobereich und Zigaretten. Der Sachschaden ist erheblich.