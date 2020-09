Tödlicher Unfall in Aurach: Mann kam mit Pkw über Wegrand und stürzte ab

Aurach – Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag in Aurach tödlich geendet. Ein 74-Jähriger lenkte um 17.50 Uhr seinen Pkw auf einem Almweg zwischen der Lengfilzenalm und der Schinalm. In einer Kehre wollte er sein Fahrzeug zurücksetzen. Er dürfte dabei über den Wegrand hinausgekommen und abgestürzt sein.