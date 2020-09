„Around the Block“: Tiroler Musik, wo und wann man sie nicht erwartet

Innsbruck – Die Corona-Ampel bringt derzeit vor allem Tiroler Veranstalter ins Schwitzen. So auch Jesse Grande und Michael Klieber, die an den kommenden beiden Samstagen (19./26. September) mit ihrem Kulturverein „Legends of Rock" zum „Around the Block" Festival ins Zeughaus laden. Nach einer letzten Krisensitzung am Montag war endgültig klar: Das Event findet statt – anders als ursprünglich geplant jedoch mit Sitzplätzen, Mund-Nasen-Schutz auf dem Weg dorthin und „Desinfektionsmittel in rauen Mengen". Mit den beiden Konzertabenden klingt der Kultursommer im Zeughaus aus.