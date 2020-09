Die WSG schwört sich auf den LASK ein: „Alle müssen an den Sieg glauben“

Wattens – Erst eine Runde gespielt (2:3 gegen Ried) – aber nein, noch schrillen bei der WSG Swarovski Tirol keine Alarmglocken: „Im Grunddurchgang müssen wir frei von der Leber spielen“, hielt Trainer Thomas Silberberger im Pressegespräch vor dem LASK-Spiel (Samstag, 17 Uhr/live TT.com-Ticker) fest. Der Druck käme spätestens in der Quali-Runde im Frühjahr, blickte der Langzeit-Trainer voraus. Realitätsbezug und Nüchternheit statt sportlichem Höhenflug, die Tiroler tun gut daran. Mit dem LASK kommt schließlich jener Verein, der Red Bull Salzburg bis zu den unnötigen Verstößen gegen die Covid-Vereinbarung an der Nase herumführte und in der Europa League Millionen scheffelte.