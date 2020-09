Forscher: Einzelaktionen wie Fiebermessen stoppen Pandemie nicht

Krems, Wien – Einmalige Screeningmaßnahmen, wie das Messen der Körpertemperatur oder Fragen nach Symptomen, sind ungeeignet, um eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern. So würden beim einmaligen Fiebermessen etwa an Grenzübergängen 80 bis 100 Prozent aller infizierten Personen übersehen werden. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Donau-Uni Krems nach Zusammenfassung vorliegender Forschungsergebnisse.

In Bezug auf die Screening-Strategien zeigte sich in mathematischen Modellen, dass Überprüfungen des Covid-19-Status von Gesundheitspersonal in Krankenhäusern einmal pro Woche die Ausbreitung auf Patienten und das Personal selbst reduzieren können, heißt es in einer Aussendung der Donau-Uni. Beobachtungsstudien mit Tausenden Teilnehmern hätten hingegen gezeigt, dass Screenings auf Basis von Nachfragen nach Symptomen, Fiebermessen, dem Dokumentieren von Reisen oder dem Erfragen von Kontakten mit möglicherweise Erkrankten zur effektiven Verminderung der Verbreitung nicht geeignet sind.