Milch-Außenhandel florierte im Halbjahr, Exporte stärker gestiegen

Vom wichtigsten Exporthandelsprodukt Käse wurden 78.000 Tonnen für 329 Millionen Euro ausgeführt und 65.000 Tonnen um 256 Millionen Euro eingeführt. Bei Butter wurden 1.800 t ex- und 8.700 t importiert. Fermentierte Produkte, Joghurt usw. erbrachten 76 Millionen Euro im Export und 27 Millionen Euro an Importen, flüssige Milchprodukte 161 Millionen Euro im Ex- und 39 Millionen Euro im Import, getrocknete Produkte 26 Millionen Euro im Ex- und 34 Millionen Euro im Import, Molkeprodukte 50 Millionen Euro im Export und 26 Millionen Euro an Importen.