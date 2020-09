8:0-Gala ohne Fans: Die unersättlichen Triple-Bayern überrollen Schalke

München - Bayern Münchens hungriges Triple-Ensemble um Dreifachtorschütze Serge Gnabry hat auch ohne Fans die 58. Saison der Deutschen Bundesliga gleich wieder mit einem furchteinflößenden Schützenfest eröffnet. 26 Tage nach dem Champions-League-Triumph in Lissabon war der Krisenclub FC Schalke 04 beim lockeren 8:0 (3:0) am Freitagabend in der leeren Allianz Arena nur ein Spielball für die Siegmaschine von Trainer Hansi Flick, in die sich auch Stareinkauf Leroy Sané als Torschütze und Vorbereiter bei seinem Debüt glänzend einfügte.