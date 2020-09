Der Nebel rund um die Zukunft der DTM soll sich lichten

Dadurch hängen auch 1000 Jobs weiter in der Luft, die der DTM-Tross an den Renn-Wochenenden mit sich führt. Dass die aktuelle Form der DTM nicht mehr so stattfinden wird, steht außer Frage. Eine billigere GT-Version ist ebenso eine Option wie eine Pause. Eine Auszeit will Berger aber mit aller Macht verhindern: „Das alles ist über Jahre mühsam aufgebaut worden. Das darf man nicht vernachlässigen.“

Auers großes Plus sind der langfristige BMW-Vertrag und seine guten Ergebnisse. Egal, in welcher PS-Serie der letztjährige Red-Bull-Youngster teilnahm, Podestplätze waren immer dabei. Mit seinem „Grundspeed“ hat sich der Unterländer längst in die Blöcke der Experten geschrieben. Sportlich will Auer an dem zweiten Nürburgring-Wochenende in die Punkte fahren. Das war dem 26-Jährigen in der Vorwoche nicht vergönnt.