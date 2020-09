USA kündigen TikTok-Verbot an: Frist bis 12. November

Während auf den Messaging- und Bezahldienst WeChat damit unmittelbar Einschränkungen zukommen, hat die US-Regierung dem Eigner des Kurzvideo-Anbieters TikTok, ByteDance, praktisch ein Ultimatum gestellt: Bis zum 12. November werde sich für TikTok in den USA wenig ändern, sagte Handelsminister Wilbur Ross dem Sender Fox Business Network. Bis dahin könne das Verbot außer Kraft gesetzt werden, sollte sich ByteDance mit dem US-Konzern Oracle auf eine Lösung verständigen, die den Sicherheitsbedenken der USA Rechnung trage. Präsident Donald Trump sagte, er halte eine rasche Einigung für denkbar.

Für TikTok sind die angekündigten Einschränkungen weniger drastisch als im Vorfeld der Entscheidung erwartet. Auch wenn bei einem Ablauf des Ultimatums keine Updates mehr zur Verfügung gestellt werden, zeigten sich viele der vor allem jugendlichen TikTok-Nutzer in den USA am Freitag zunächst gelassen. TikTok zeigte sich enttäuscht von dem Verbot.

Trump hält nach eigener Darstellung bei TikTok eine schnelle Einigung für denkbar. "Wir haben einige großartige Optionen, und vielleicht können wir dafür sorgen, dass eine Menge Leute glücklich bleiben." Er werde in Kürze umfassend über die Angelegenheit informiert.

Die US-Regierung begründet ihr Vorgehen gegen TikTok mit Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Daten der rund 100 Millionen Nutzer in den USA: Es sei zu befürchten, dass sie angesichts der Nähe von TikTok zur Pekinger Führung in den Händen der Kommunistischen Partei landen könnten. Die USA liegen mit China in einer Reihe von politischen Themen wie dem Handel über Kreuz. Im Hintergrund geht es aber auch darum, welche der beiden größten Wirtschaftsmächte technologisch die Nase vorn hat. Die USA versuchen, als nicht vertrauenswürdig eingestufte chinesische Apps aus heimischen Netzen zu verbannen.