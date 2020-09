Leibwächter von britischem Außenminister ließ Waffe im Flugzeug

Medienberichten zufolge hatten Reinigungskräfte die Waffe auf einem Sitz der Maschine am Flughafen London Heathrow gefunden. Wie die Zeitung The Sun berichtete, war die halbautomatische Pistole geladen und in ihrem Halfter verstaut. Das Flugzeug der Gesellschaft United Airlines war am frühen Freitag in London gelandet. Außenminister Raab war aus Washington zurückgekehrt wo er Gespräche mit US-Außenminister Mike Pompeo und der Sprecherin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, geführt hatte.