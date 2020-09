Nach Ginsburg-Tod: Trump will noch kommende Woche Nachfolgerin finden

Washington – US-Präsident Donald Trump will voraussichtlich kommende Woche einen Vorschlag für die Nachfolge der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg machen. "Es wird eine Frau sein", kündigte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Fayetteville im US-Staat North Carolina an.