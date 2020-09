Wacker-Kapitän Hupfauf zog Notbremse: „Mir blieb nichts anderes übrig"

Innsbruck – Die schwarz-grünen Bäume wachsen nicht so schnell in den Zweitliga-Himmel. Das bewies das 0:0 im Tivoli gegen den Floridsdorfer AC. „Unser Positionsspiel war nicht gut. Es fehlte auch die Präzision, daher kamen wir zu selten hinter die FAC-Linien“, bilanzierte Lukas Hupfauf, der beim einzigen Konter der Gäste in der zweiten Halbzeit die Notbremse ziehen musste. „Mir blieb nichts anderes übrig. Sahanek zog allein aufs Tor und hatte Ball auf dem linken Fuß. In acht von zehn Fällen ist das ein Tor“, so der FCW-Kapitän, der dem Gegner auch Lob zollte: „Die haben wirklich stark verteidigt.“