Pfons, Matrei, Mühlbachl: Wipptaler stimmen über Gemeindefusion ab

Matrei, Mühlbachl, Pfons – Der Sonntag wurde im Wipptal mit Spannung erwartet. Drei Gemeinden könnten künftig – Ende 2021 – zusammengelegt werden. Darüber abgestimmt wird am heutigen Sonntag. Abgestimmt werden konnte bis 14 Uhr, um 16 Uhr soll das Ergebnis verkündet werden.

Das Ergebnis soll dann im Gemeindehaus in Pfons von allen drei Bürgermeistern gemeinsam verkündet werden. Simmt eine Mehrheit in den jeweiligen Gemeinden dafür, ist der Gemeinderat am Zug. Dieser würde noch heuer den notwendigen Beschluss fällen. Die Zusammenlegung würde dann jedoch noch auf sich warten lassen. Diese ist erst mit 1. Jänner 2022 geplant. Kurz vor Ende 2021 würden die drei Gemeinden dementsprechend aufgelöst werden. (TT.com)