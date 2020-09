Erstaunlicher Slowene Pogacar jüngster Tour-Sieger der modernen Ära

Bisher hat sich jedoch weder Pogacar, noch sein von ihm am vorletzten Tag mit einer Machtdemonstration im Bergzeitfahren noch vom Thron gestürzter Landsmann Primoz Roglic diesbezüglich etwas zuschulden kommen lassen. Dass Pogacar, der im dominanten Jumbo-Team von mehreren herausragenden Edelhelfern unterstützte Roglic und andere im Lauf der Tour zahlreiche Aufstiegsrekorde unterboten, sollte aber zumindest kritische Fragen an mancher Sonderleistung aufwerfen. So rieben sich in den vergangenen drei Wochen nicht nur Kommentatoren öfters ungläubig die Augen, selbst gestandene Tourprofis staunten über das enorme Tempo mancher Konkurrenten.