18 Anzeigen nach Corona-Kontrollen in Tiroler Nachtgastronomie

Innsbruck – Polizei, Gesundheits- und Gewerbebehörden haben am vergangenen Wochenende in ganz Tirol Corona-Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie und Nachtgastronomie durchgeführt. 77 Polizisten waren im Einsatz, rund 190 Betriebe wurden dabei kontrolliert, teilte das Land am Montag mit. 18 Anzeigen wurden erstattet. „Es wurden mehrere Verstöße festgestellt, wie die Nichteinhaltung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und der Abstandsregeln oder der Sperrstunde", erklärte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes.