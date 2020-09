Ehefrau in Kössen erdrosselt: 55-Jähriger bekennt sich schuldig

Kössen, Innsbruck – Ein 55-Jähriger muss sich am Dienstag vor dem Schwurgericht in Innsbruck verantworten. Der Mann soll im Februar seine Ehefrau im Streit erdrosselt habe. Die Leiche der 52-Jährigen wurde erst fünf Tage später im Keller entdeckt.

Immer wieder gab es Streit zwischen den Eheleuten. Bereits vor der Tat habe der 55-Jährige depressive Phasen durchlebt. Finanzielle Sorgen und hoher Überschuldungsgrad und damit verbundener Dauerstreit führten zu einer neuerlichen depressiven Episode. "Er war in einem Tunnel, in einer Einbahnstraße, an dessen Ende es kein Licht mehr gegeben hat", sagte Verteidiger Andreas Grabenweger zu Beginn der Verhandlung. Der Gerichtspsychiater attestierte laut Verteidigung deshalb verminderte Schuldfähigkeit.