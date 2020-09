Ehefrau in Kössen erdrosselt: 56-Jähriger bekennt sich schuldig

Kössen, Innsbruck – Ein 56-Jähriger muss sich am Dienstag vor dem Schwurgericht in Innsbruck verantworten. Der Mann soll im Februar seine Ehefrau im Streit erdrosselt habe. Die Leiche der 52-Jährigen wurde erst fünf Tage später im Keller entdeckt.

Immer wieder gab es Streit zwischen den Eheleuten. Bereits vor der Tat habe er depressive Phasen durchlebt. Finanzielle Sorgen und hoher Überschuldungsgrad und damit verbundener Dauerstreit führten zu einer neuerlichen depressiven Episode bei dem damals 55-Jährigen. "Er war in einem Tunnel, in einer Einbahnstraße, an dessen Ende es kein Licht mehr gegeben hat", sagte Verteidiger Andreas Grabenweger zu Beginn der Verhandlung. Der Gerichtspsychiater attestierte laut Verteidigung deshalb verminderte Schuldfähigkeit.

Das Ehe-Martyrium dürfte wohl für beide Seiten bestanden haben. So verlas Richter Norbert Hofer einem Brief der Ermordeten an ihre Freundin: „Er nimmt mich nie in den Arm, mit allem muss ich alleine fertig werden. Seit dem Schlaganfall ist er überhaupt total komisch geworden. Ich kann nicht mehr, er soll sich eine andere suchen. Das werden ja wieder tolle Weihnachten. Das geht nicht mehr lange.“ Tage sei der Angeklagte auch ohne weitere Information abgetaucht und habe in der Firma geschlafen. Der Kössener: „Ich wollte nur weg!“