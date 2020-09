Ehefrau in Kössen erdrosselt: 56-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Kössen, Innsbruck – Ein 56-Jähriger musste sich am Dienstag vor dem Schwurgericht in Innsbruck verantworten. Der Mann soll im Februar seine Ehefrau im Streit erdrosselt haben. Die Leiche der 52-Jährigen wurde erst fünf Tage später im Keller entdeckt.

Kurz nach 19 Uhr wurde das Urteil verkündet: Der 56-Jährige wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Wahrspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. Der Beschuldigte bekannte sich zu Prozessbeginn schuldig.

Szenen einer unglücklichen Ehe

Immer wieder gab es Streit zwischen den Eheleuten. Bereits vor der Tat habe er depressive Phasen durchlebt. Finanzielle Sorgen und hoher Überschuldungsgrad und damit verbundener Dauerstreit führten zu einer neuerlichen depressiven Episode bei dem damals 55-Jährigen. "Er war in einem Tunnel, in einer Einbahnstraße, an dessen Ende es kein Licht mehr gegeben hat", sagte Verteidiger Andreas Grabenweger zu Beginn der Verhandlung. Der Gerichtspsychiater attestierte laut Verteidigung deshalb verminderte Schuldfähigkeit.

Der Angeklagte schilderte teils schluchzend die Tat und eine Ehe unter Zwängen, Kontrolle, Zerwürfnissen, Geldnot und Eifersucht. Der Angeklagte: "Nach dem Gerangel um die Hundeleine, legte ich diese um ihren Hals und zog. Ich zog noch fest als ihr Kopf auf meinem Schoß lag."

Das Ehe-Martyrium dürfte wohl für beide Seiten bestanden haben. So verlas Richter Norbert Hofer einem Brief der Ermordeten an ihre Freundin: „Er nimmt mich nie in den Arm, mit allem muss ich alleine fertig werden. Seit dem Schlaganfall ist er überhaupt total komisch geworden. Ich kann nicht mehr, er soll sich eine andere suchen. Das werden ja wieder tolle Weihnachten. Das geht nicht mehr lange.“ Tage sei der Angeklagte auch ohne weitere Information abgetaucht und habe in der Firma geschlafen. Der Kössener: „Ich wollte nur weg!“

Tat für Angeklagten laut Psychiater ein "Befreiungsschlag"

Laut des psychiatrischen Gutachters war der heute 56-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. "Künftige strafbare Handlungen mit schweren Folgen sind vom Angeklagten nicht zu erwarten", meinte der Psychiater in der Gerichtsverhandlung. Bei der Tat handle es aber um kein Effektdelikt, dagegen spreche das für eine Erdrosselung notwendige minutenlange Zuziehen der Leine.

Die Tat sei für den 56-Jährigen ein "Befreiungsschlag" gewesen. Er habe sich in einer emotionalen Einbahn befunden. Die Entfremdung und die Aggressivität hätten sich in der Beziehung zwischen dem Paar zunehmend aufgeschaukelt. Dies habe zu einem Zustand geführt, in dem sich die Ehepartner "nicht mehr sehen konnten", erklärte der Gutachter.

Die Gerichtsmedizinerin stellte als Todesursache Erdrosseln fest. Dafür müsse die Blutzufuhr zum Gehirn für zumindest wenige Minuten unterbrochen sein, zwei bis drei Minuten seien mindestens notwendig. Das Opfer habe versucht, die Hundeleine vom Hals zu lösen. Das würden Kratzer am Hals und die abgebrochenen künstlichen Fingernägel des Opfers zeigen.

Am Nachmittag wurde die Tatrekonstruktion vorgeführt. Auch mehrere Zeugen wurden noch einvernommen. (fell, TT.com, APA)