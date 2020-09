Welche Regeln gelten jetzt für den Sport? Begeisterung groß, Unsicherheit auch

1️⃣ Ist Sportler gleich Sportler? Nein, wenn es um den Status geht. Für Leistungssportler/Profis gelten situationsbedingt andere Bestimmungen, etwa was verpflichtende Tests oder die Zugänglichkeit der Sportstätten (rote Zone) anbelangt.

5️⃣ Gilt der Sport als Gefahrenherd in Sachen Infektion? Auf Nachfrage beim Sportministerium ergab sich durch Wettkampf- oder Trainingsbetrieb an sich noch keine Clusterbildung. Allerdings bleiben Fahrgemeinschaften und größere Zusammentreffen im Anschluss an den Sport bedenklich.