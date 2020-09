Tiroler Motto in der Tennis-Bundesliga: Sieben auf einen Streich

Silz, Schwaz – War das eng. Sieben von neun Begegnungen wurden im Match-Tie-Break entschieden, aber nur drei davon gingen in der für den Bundesliga-Aufstieg entscheidenden Begegnung auswärts gegen den TC Anif auf das Konto der Silzer Tennis-Herren. Aber dank der Einzelsiege von Daniel Lustig, Johannes Bangratz und Daniel Zimmermann zum 3:3-Zwischenstand und zwei Doppel­erfolgen durch Lustig/Bangratz (im Match-Tie-Break) und Larcher/Knausz gewann Silz 5:4 und steigt erstmals in die zweite Tennis-Bundesliga auf.

Auch die Schwazer Damen nahmen die letzte Aufstiegshürde in die 2. Bundesliga gegen den ESV Feldkirch mit einem eindrucksvollen 7:0 souverän. „Ich bin erleichtert“, gestand Mannschaftsführerin Franziska Anna Hotter. Das Geheimnis des Erfolges fand die Pharmazie-Studentin in der Tatsache, dass im Verein unter Obmann Christian Walter „viel weitergegangen“ sei. Hotter ist überzeugt, mit diesem Team auch in der Bundesliga reüssieren zu können.