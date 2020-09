Dopingverdacht bei der Tour de France: Staatsanwaltschaft ermittelt

Paris - Lange Zeit ist es ruhiger um das Thema Doping im Radsport gewesen. Doch wenige Tage nach der Tour de France kommen Details zu einer Razzia beim Team Arkea-Samsic ans Licht. Die Polizei nahm zwei Menschen in Gewahrsam, es drohen sogar fünf Jahre Gefängnis. Die Ermittler fanden Injektionsnadeln, Kochsalzlösung und Medikamente, zwei Personen wurden abgeführt. Kurz vor der WM in Imola drohen dem Radsport mit voller Wucht eine neue Glaubwürdigkeitskrise und der nächste Skandal.

Nach einer Razzia beim französischen Team Arkea-Samsic noch während der Tour de France ermittelt die Staatsanwaltschaft Marseille wegen des Verdachts "der Verabreichung und Verschreibung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode an einen Sportler ohne medizinische Begründung". Am Tag der Bergetappe zum Col de la Loze am vergangenen Mittwoch war der Rennstall um den kolumbianischen Teamkapitän Nairo Quintana ins Visier geraten. Im Teamhotel in der Nähe des Wintersportorts Meribel wurden französischen Medien zufolge auch Hinweise auf Doping entdeckt. Ein Arzt und ein Betreuer kamen in Polizeigewahrsam.