Wolf riss Schafe in Ellbögen, Fuchs für Risse im Unterland verantwortlich

Ellbögen, Kössen, Niederndorf, Brandberg, Reutte – Nach einer DNA-Untersuchung von acht toten Schafen, die am 8. September im Viggartal in Ellbögen tot aufgefunden worden war, ist jetzt klar, dass ein Wolf der italienischen Population für die Risse verantwortlich war. Das teilte das Land in einer Aussendung mit. Ob es sich um denselben Wolf handelt, der auch bei den Rissen in Navis und Schmirn im August dieses Jahres nachgewiesen worden war, wird die die genetische Bestimmung des Individuums (Genotypisierung) zeigen.