Gesundheitsmanagement in Zeiten von Corona: 1. virtueller BGF-Infotag

Hermann Arnold ist gebürtiger Tiroler, Mitgründer und langjähriger Geschäftsführer der Haufe-umantis AG in St. Gallen (Schweiz). Er beschäftigt sich nicht nur theoretisch mit der Arbeitswelt der Zukunft, sondern setzt zahlreiche Praktiken des New Work auch direkt in seinem Unternehmen um und sammelt dabei Erfahrungen mit neuen Führungsstilen: „Auch, wenn es häufig missverstanden wird: Die Arbeitswelt der Zukunft ist nicht hierarchielos. Ohne klare Führungssysteme brennen Mitarbeiter sowie Vorgesetzte aus. Der Grund: unerfüllbare Erwartungen und hohe Energieverluste.“ Der Unternehmer berichtet von Erfolgen und Fehlschlägen in der Entwicklung neuer Ideen der Führung und Zusammenarbeit und gibt hilfreiche Tipps, wie Führung auf mehrere Schultern verteilt werden kann.

Mag.a (FH) Claudia Muigg, MSc, ist leidenschaftliche Beraterin von Transformationsprozessen in Organisationen. Als ehemalige Bankerin begleitet sie nun seit mehr als zwölf Jahren Organisationen, Führungskräfte und Teams in Österreich aus allen Branchen auf deren Weg in eine gesundheitsförderliche neue Arbeitswelt. Neue Arbeitsformen und Mind-Sets sind ihre Passion: „Konzepte von New Work, bei denen Selbstständigkeit, Freiheit, Flexibilität und Innovation im Mittelpunkt stehen und gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert wird, sind als Megatrends in der Unternehmensrealität angekommen.“