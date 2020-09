Reiseanbieter TUI strafft Reiseangebot für Winter weiter

Hannover – Der weltgrößte Reiseanbieter TUI hat angesichts neuer Reisewarnungen wegen der Covid-19-Pandemie sein Angebot weiter eingedampft. Für die Wintersaison strichen die Hannoveraner rund ein Fünftel des Programms, insgesamt stehen damit noch rund 40 Prozent des ursprünglichen Angebots, wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte.

Seit der Wiederaufnahme des Geschäfts sind 1,4 Millionen Kunden mit uns in den Urlaub gefahren.

Die Verfügbarkeit von Destinationen werde aktuell stark von der politischen Bewertung und der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. "Wir agieren derzeit in einem volatilen Marktumfeld und dies wird voraussichtlich auch noch in den kommenden Quartalen so bleiben", erklärte der Manager.