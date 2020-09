AK-Präsident Zangerl fordert klare Antworten von Swarovski

Wattens – Die Diskussionen um Tirols größten Industriekonzern gehen weiter: Nach dem angekündigten Personalabbau und den Diskussionen um den Standort Wattens fordert der Chef der Tiroler Arbeiterkammer, Erwin Zangerl, klare Antworten von der Konzernführung. „Entscheidend ist, welche Rolle Wattens in Zukunft im Konzern einnehmen soll. Nur als Forschungsstandort oder als wichtiger Teil der Produktion?“, so Zangerl. Die AK legt dem Vorstand via Aussendung einen Fragenkatalog vor. Folgende Fragen müssten jetzt schnellstmöglich beantwortet werden, fordert Zangerl: