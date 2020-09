Ralf Schumacher überzeugt: Neffe Mick fährt nächste Saison in der Formel 1

Berlin - Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher erwartet seinen Neffen Mick Schumacher in der kommenden Saison in der Formel 1. "Seine Lernkurve über das Jahr ist sehr vielversprechend. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Mick nicht nächstes Jahr Formel 1 fahren wird", schrieb Ralf Schuhmacher in einer Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. "Eins ist sicher: Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, im kommenden Jahr F1 zu fahren."