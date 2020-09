Ab Freitag: Tirol legt Sperrstunde in Gastro auf 22 Uhr vor

Innsbruck – Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen legt Tirol gemeinsam mit Salzburg und Vorarlberg die Sperrstunde in der Gastronomie von 1 Uhr auf 22 Uhr vor. Die Maßnahme soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und wird mit kommendem Freitag in Kraft gesetzt. Dies geschehe in Abstimmung mit der Bundesregierung, teilten die Landeshauptleute der drei westlichen Bundesländer mit.