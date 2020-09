Einbrecher stahlen wertvollen Schmuck aus Wohnung in Innsbruck

Innsbruck – Wie erst jetzt bekannt wurde, stahlen Unbekannte bereits in der Nacht zum 3. September aus einer Wohnung in Innsbruck mehrere Wertgegenstände. Besonders auffällig war dabei ein Goldring mit einem sehr breiten Jadestein (siehe Skizze). Hinweise zum Verbleib des Ringes sind an das Stadtpolizeikommando Innsbruck unter Tel. 059133/753333 erbeten und werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt. (TT.com)