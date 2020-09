Gewerkschaften erhöhen Druck für bezahlte Masken-Pausen

Wien – Die Gewerkschaften GPA-djp und vida erhöhen den Druck bei der gesetzlichen Verankerung von bezahlten Maskenpausen für Beschäftigte. "Die aktuellen Rückmeldungen aus den Betrieben bestätigen, dass ein Recht auf eine 15-minütige Maskenpause von den Betroffenen dringend gewünscht wird", so GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teiber.

Die Arbeitgeber hätten aber den Mitarbeitern bisher die kalte Schulter gezeigt. Der Verweis auf angeblich vorhandene betriebliche Regelungen gehe ins Leere. Die Parteien können im Nationalrat unter Beweis stellen, ob sie auf der Seite der "Corona-Heldinnen" stehen und mehr für sie übrighaben als verbale Unterstützung und Applaus, so Teiber.

Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth verweist auf die vielen Betroffenen, die körperlich anstrengende Arbeiten verrichten - wie zum Beispiel Friseure, die den ganzen Tag stehend Haare schneiden, färben und mit einem heißen Fön hantieren. "Egal ob im Tourismus, in der Dienstleistung, bei den Sozialen Diensten oder in der Reinigung und Bewachung - es ist eine Frage der Fairness", so Wohlgemuth.