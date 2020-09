Paris will keine Rückkehr zu alten EU-Defizit- und Schuldenregeln

EU-weit, Brüssel – Die französische Regierung hält eine Rückkehr zu den bisherigen europäischen Defizit- und Schuldenregeln nach der Coronakrise für ausgeschlossen. "Wir können uns nicht vorstellen, denselben Pakt wieder in Kraft zu setzen", sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Nach der Krise würden die EU-Staaten eine Verschuldung haben, "die ganz anders sein wird als in der Welt, die wir vor einigen Jahren in ganz Europa erlebt haben".