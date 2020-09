HoT-Chef: 5G kommt erst 2022 im Massenmarkt an

Wien – Die mittlerweile mehr als eine Million Kunden des Mobilfunkanbieters Hofer Telekom (HoT) werden noch bis 2022 auf die neueste, fünfte Mobilfunkgeneration (5G) warten müssen. HoT-Chef Michael Krammer erwartet, dass 5G erst in zwei Jahren im Massenmarkt ankommt. Dann würden preiswerte 5G-fähige Endgeräte verfügbar sein, sagte Krammer am Dienstag in einer Pressekonferenz.