Innsbruck: Koalition einigt sich auf 75-Millionen-Investitionsprogramm

Innsbruck – Grüne, SPÖ, ÖVP und Für Innsbruck (FI) haben sich in ihrer zweitägigen Regierungsklausur im Bildungshaus St. Michael auf den Rahmen für ein kommunales Investitionsprogramm in der Höhe von 75 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre verständigt. Neben sinnvollen Reduktionen von Ausgaben sollen auch die Einnahmen optimiert werden, so die Stadtregierung in einer Aussendung am Dienstag.