Elefanten und Löwen: Besondere Adventsbeleuchtung für den Hofgarten

Innsbruck – In eine Zauberwelt soll sich der Innsbrucker Hofgarten heuer dank winterlicher Lichtinszenierung verwandeln. Dafür verantwortlich ist MK Illumination, das Unternehmen will von 7. November bis 10. Jänner die Tradition des Lustwandelns im historischen Park wiederbeleben, heißt es. „In diesem Ausnahmewinter möchten wir Einheimische und Gäste dazu einladen, sich auf einem Spaziergang durch eine magische Lichterwelt verzaubern zu lassen“, erklärt CEO Klaus Mark.

„Die wechselvolle Historie des Hofgartens ermöglicht es uns, mit unseren Lichtobjekten eine fesselnde Geschichte zu erzählen“, so Präsident Thomas Mark. Diese Historie erklärt Herbert Bacher von den Bundesgärten: „Im 15. und 16. Jahrhundert wurde er als Renaissancegarten inklusive Wildgehege geschaffen, in Folge dann zum Barockgarten umgestaltet. In Notzeiten diente er sogar als Nutzgarten für Obst- und Gemüseanbau. Seit rund 170 Jahren begeistert er in seiner aktuellen Gestaltung im englischen Landschaftsstil die Besucher. Im Sommer wurde der Musikpavillon nach zwei Jahren der Generalsanierung wiedereröffnet. (TT.com)