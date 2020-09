Polnischer Erzbischof distanziert sich von Initiative "Stopp LGBT"

Warschau – Der Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislaw Gadecki, stellt sich gegen die Volksinitiative "Stopp LGBT". Er sei nicht damit einverstanden, dass auf kirchlichem Terrain für die Initiative geworben werde und Unterschriften für sie gesammelt werden, heißt es in einem aktuellen Rundschreiben an die Pfarrer seiner westpolnischen Erzdiözese Poznan, das laut Kathpress die Nachrichtenagentur KAI verbreitete.

Die Stiftung "Leben und Familie" will mit der Volksinitiative "Stopp LGBT" im polnischen Versammlungsgesetz ein Verbot von Paraden und Demonstrationen für die Gleichstellung von Homosexuellen festschreiben. Die von Kaja Godek, einer in Polen bekannten Abtreibungsgegnerin, geführte Stiftung hatte die Bischöfe um Unterstützung bei der Unterschriftensammlung gebeten. Darauf schrieb der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Weihbischof Artur Mizinski, Anfang September den Diözesanbischöfen, es obliege ihnen, den Gläubigen in kirchlichen Räumlichkeiten ihrer Diözesen die Unterzeichnung dieses Projekts zu gestatten. Zudem bat er sie, "nach ihrer freien Entscheidung die Möglichkeit einer wohlwollenden Behandlung dieser Angelegenheit zu erwägen".