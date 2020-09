Karl-Heinz Grasser: "Erfindungen und Unwahrheiten" in der Anklage

Wien – Der Erstangeklagte im Korruptionsprozess rund um die Bundeswohnungs-Privatisierung (Buwog u.a.), Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, hat heute am 158. Prozesstag erneut schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft erhoben. Er sei unschuldig und habe immer alle Finanztransaktionen korrekt gemacht, auch wenn die Optik nicht gut sei. In der Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hingegen gebe es "Erfindungen" und "Unwahrheiten", empörte sich Grasser.

Der mitangeklagte frühere Anwalt und Steuerberater von Walter Meischberger, Gerald Toifl, nahm dann in der Befragung durch Grassers Anwalt Norbert Wess zum am Vormittag erörterten Termin in Zürich am 3. Dezember 2009 Stellung. Ihm sei es damals um Liquidationszahlungen gegangen, damit Meischbergers Steuerschuld bezahlt werden könne, sagte Toifl. Er habe sich dabei eigentlich nicht ausgekannt. "Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, worum es geht", sagte Toifl. Er habe nur wissen wollen, wann die Konten von Meischberger in Liechtenstein freigegeben werden.