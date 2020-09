Vater und Sohn mit Boot auf Lech gekentert: Vierjähriger ins Spital geflogen

Elmen – Ein Bootsausflug mit seinem Vater auf dem Lech endete für einen vierjährigen Deutschen am Dienstagnachmittag im Krankenhaus. Der 35-Jährige und das Kind waren mit einem sogenannten "Kanadier" von Elmen in Richtung Martinau unterwegs. Beide hatten entsprechende Schutzbekleidung und Schwimmwesten an.