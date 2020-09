Einbrecher wurden in Erpfendorf und Waidring fündig

Erpfendorf, Waidring – Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden Einbrecher am Dienstagnachmittag in Erpfendorf fündig: Die Unbekannten brachen gegen 15 Uhr in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen diverse Silbermünzen, eine Münzsammlung sowie eine ältere, silberne Uhrkette (ohne Uhr) mit zwei Anhängern. In der Nähe des Tatortes fiel laut Polizei ein schwarzes Auto auf, aus dem zwei verdächtige Männer ausgestiegen sein sollen. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug bzw. den Männern verlief negativ.