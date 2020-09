Bundesfinanzgericht bringt Bauern-Steuerbonus vor Verfassungsgerichtshof

Denn laut Bundesfinanzgericht hat sich am Auseinanderklaffen der Grundstücksbewertung "offenbar nichts geändert", weshalb die Methode "dem Sachlichkeitsgebot widerspricht und somit verfassungsrechtlich bedenklich ist". Das untermauert ein aktueller Fall, der beim Bundesfinanzgericht landete. Für die Übertragung eines Grundstückes wäre der Quadratmeter für die Grunderwerbsteuer mit 3,5 Cent festgelegt worden. Das hätte einen Wert von 9500 Euro ergeben, während der Verkehrswert bei 570.000 Euro liegt.

Der eruierte Einheitswert sei in Österreich "unabhängig von der Lage und Beschaffenheit des Grundstückes gänzlich unrealistisch", heißt es in einem Schriftsatz des Bundesfinanzgerichtshofs, der in Steuerfragen urteilt. Das nächste Problem laut Standard: Während das Grundstück mit mehr als 27.000 Hektar dank Einheitswert mit 9.500 Euro bemessen wurde, steht das dort befindliche, sanierungsbedürftige Haus mit 125.000 Euro zu Buche. Auch diese Diskrepanz hält das Finanzgericht für realitätsfern und bedenklich.